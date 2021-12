Motociclista fica ferido após colisão com ônibus no Vale de Nazaré

Um acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira, 26, no Vale de Nazaré. O acidente aconteceu na avenida Presidente Castelo Branco, sentido avenida Bonocô.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o motociclista foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Embora o ônibus ainda esteja no local, o trânsito segue tranquilo.

