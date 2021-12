Motociclista fica ferido após colisão com carro na avenida Bonocô

Um motociclista ficou ferido na manhã desta quinta-feira, 8, depois de uma colisão entre a moto que conduzia e um veículo de passeio. O acidente foi na avenida Bonocô, sentido Centro, por volta das 7h50.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros à vítima, que está no chão. Não há informações, até o momento, se o motorista ficou ferido.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), devido ao acidente, o tráfego está lento na região da avenida ACM, nas imediações do Detran, e no Acesso Norte.

Equipes do órgão municipal já estão no local e tentam organizar o trânsito.

Em decorrência de acidente no início da Av. Bonocô, sentido Nazaré, o tráfego encontra-se lento na Av. Antônio Carlos Magalhães (ACM), imediações do Detrean-Ba, e no Ac. Norte. pic.twitter.com/xATM3e7rM3