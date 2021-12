Motociclista fica ferido após colidir com carro de passeio em Pirajá

Colisão envolvendo uma motocicleta e carro de passeio deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira, 23. O acidente ocorreu na cabeceira do viaduto que liga a Estação Pirajá à Estrada de Campinas de Pirajá. Por conta do acidente o trânsito segue intenso no local.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 6h40. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi encaminhada ao local.

