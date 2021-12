Motociclista faz manobra irregular e colide em micro-ônibus na Suburbana

Um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira, 15, por volta de 16h40, na avenida Suburbana, no bairro de Plataforma

Segundo pessoas que estavam no local, Alisson Queiroz, de 24 anos, tentou fazer uma manobra irregular e acabou colidindo com outra motocicleta e, em seguida, com um micro-ônibus.

A vítima, que saía do trabalho no momento do acidente, sofreu ferimentos leves e aguarda a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O trânsito segue lento na região, para quem segue no sentido Calçada.

