Motociclista colide com ônibus e trânsito segue lento na LIP

Uma moto colidiu contra um ônibus na manhã desta segunda-feira, 27, na ligação Iguatemi-Paralela (LIP), deixando o motociclista ferido. Este foi o segundo acidente do tipo nesta manhã.

O motociclista está deitado na via, na altura do Shopping Salvador, e aguarda a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma viatura da polícia miltiar está no local e tenta regularizar o trânsito, que segue congestionado.

Outro acidente semelhante aconteceu na Avenida Luís Viana (Paralela), sentido rodoviária, na altura do Shopping Paralela.

