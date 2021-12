Motociclista atropela pedestre e bate em veículo no Centro

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na Avenida Joana Angélica, na tarde desta terça-feira, 18, em Salvador. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), um motociclista, que seguia sentido Tororó, atropelou um pedestre e colidiu com um carro que vinha em sentido contrário da via, em frente ao Banco Itaú.

A colisão, que aconteceu por volta das 17h, deixou pedestre e motociclista feridos. Os nomes deles ainda não foram divulgados. Uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) está no local para fazer o resgate das vítimas. O acidente interdita uma das faixas, o que deixa o trânsito lento no local.

Ainda segundo a Transalvador, lentidão também nas avenidas Tancredo Neves, ACM e Paralela, sentido aeroporto, por conta do grande fluxo de veículos. Somente neste terça, já foram registrados seis acidentes com seis feridos na capital baiana.

adblock ativo