Motociclista atropela duas pessoas e fica ferido na Calçada

Um motociclista atropelou duas pessoas na manhã desta quarta-feira, 30. O acidente aconteceu por volta das 8h40, na rua Padre Antônio de Sá, no bairro da Calçada, em Salvador. Por conta do impacto, o condutor da moto também ficou ferido.

De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros às vítimas, que foram levadas para uma unidade de saúde ainda não divulgada.

Segundo o órgão, o tráfego ficou congestionado devido ao acidente, mas o fluxo já está normalizado no momento. A Trasalvador não soube informar se a causa do acidente foi provocada por imprudência do motociclista ou dos pedestres.

