Motocicletas lideram acidentes de trânsito na RMS, aponta Detran

Mais da metade dos acidentes de trânsito na Região Metropolitana de Salvador (RMS) envolvem motocicletas, segundo um levantamento divulgado nesta segunda-feira, 25, pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). O estudo aponta que as motocicletas estão em 52% dos acidentes, enquanto que os carros contemplam 32%. ônibus e outros veículos somam 15%.

No mesmo estudo, o órgão computou que os homens são as principais vítimas no trânsito, com 71% das ocorrências. As mulheres aparecem com 29%. Entre os acidentados, 46% eram condutores, 34% pedestres e 20% eram passageiros.

Com uma incidência de 39% dos casos, a colisão é o maior tipo de acidente, seguida do atropelamento que possui 33%. Nesta categoria, 44% dos condutores não estavam usando os equipamentos de proteção obrigatórios (cinto de segurança e capacete).

