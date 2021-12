Mortes no trânsito caem 15% em dois anos, diz Transalvador

O índice de mortes no trânsito em Salvador caiu 15,4% em 2014, em relação ao ano de 2012; o que significa uma diferença de 36 vítimas. O comparativo do Setor de Acidentologia e Estatística da Transalvador foi divulgado neste domingo, 15, no Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito.

De acordo com Fabrizzio Muller, superintendente do órgão, os acidentes graves gradativamente dão lugar a eventos de pequeno impacto. Ele atribuiu a diminuição às sinalizações e campanha educativas: "São mais de 10 mil placas e banners de orientação instalados, 1.400 faixas de pedestres revitalizadas e novas, além das campanhas educativas na mídia, durante o Carnaval, na volta às aulas, escolas, faculdades, ruas, semáforos e bares".

Fiscalização



Em 2015, mais de 250 mil condutores foram notificados por excesso de velocidade na cidade, infração apontada como uma das que mais ocasionam acidentes e as 35 vias mais perigosas, segundo a Transalvador, são monitoradas por 120 equipamentos de fiscalização eletrônica.

Entre as operações para evitar as mortes no trânsito, está a blitz diária de alcoolemia. Este ano, 33 pessoas foram encaminhadas a delegacia por dirigir embriagado até o mês de novembro; ano passado, foram 72.

