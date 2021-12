Mortes nas rodovias federais caem 36% durante o Carnaval

O número de acidentes com vítimas fatais nas estradas federais da Bahia, durante o período de Carnaval -, diminuiu em 36% se comparado com o mesmo período da festa no ano passado.

Segundo um boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira, 19, foram registrados 142 acidentes, que deixaram 83 feridos e 9 mortos, do dia 9 até esta quarta, 18. No mesmo período em 2014, o balanço foi de 171 acidentes, com 101 feridos e 14 mortos.

A PRF informou que a queda no número de acidentes e mortos nas estradas é devido a uma operação especial montada pelo órgão durante Carnaval, como intensificação da fiscalização nos principais pontos das estradas.

Além disso, foram realizadas ações educativas como apresentação de vídeos, em ônibus da PRF estacionados em trechos específicos, em que orientavam passageiros dos ônibus intermunicipais e interestaduais a usarem o cinto de segurança. As palestras e vídeos educativos conseguiram alcançar 8.493 pessoas, que foram orientadas a terem uma postura defensiva em relação ao trânsito.

Embriaguez

Policiais fizeram, durante a operação Carnaval, 7.042 testes com etilômetro em motoristas. Destes, 121 condutores foram notificados por dirigirem alcoolizados, com multa de R$ 1.915,40, e 19 foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária por crime de embriaguez no trânsito

adblock ativo