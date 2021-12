Moradores protestam na Paralela e complicam trânsito

Protesto de um grupo de moradores do Bairro da Paz por causa da prisão de um traficante do bairro, tomou parte da avenida Paralela por cerca de duas horas na tarde desta quarta-feira, 7. O fluxo já foi normalizado.

O movimento começou por volta das 14h e contou com a participação de 15 pessoas, segundo a Central de Polícia. Os manifestantes saíram da via por volta das 16h depois de negociar com a polícia.

A Limpurb foi encaminhada ao local para fazer a limpeza dos restos de barricada e pneus queimados.

