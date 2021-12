Moradores protestam na Estrada Velha do Aeroporto

Inconformados com um alagamento que dificulta há quatro dias a circulação na Estrada Velha do Aeroporto, moradores da região protestam nesta segunda-feira, 29, no bairro. Eles fecharam a Avenida Aliomar Baleeiro, no km 14, sentido São Cristóvão. O grupo colocou madeira, geladeira velha e outros objetos na via.

A moradora Nilza Santana diz que a água que alaga a rua vem de um esgoto, o que põe a saúde da população em risco. Esse é o segundo protesto do grupo no local. Neste domingo, eles também fecharam a via reclamando da situação.

Inicialmente, a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) tinha divulgado que os manifestantes reclamavam de uma cratera na região.

adblock ativo