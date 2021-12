Moradores protestam na Estrada do Derba

Moradores de Boca da Mata de Valéria protestaram na manhã desta segunda-feira, 15, na BA-528, na Estrada do Derba. Os manifestantes pediam melhorias no asfalto e saneamento básico da região. O grupo colocou fogo em objetos e galhos de árvore na rodovia. O Corpo de Bombeiros apagou as chamas, o protesto foi finalizado e a situação controlada.

Durante o protesto, o trânsito ficou congestionado no local e afetou as regiões de Castelo Branco, Mata Escura e Avenida Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto), além da Estação Pirajá, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

