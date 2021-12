Moradores protestam em Pau da Lima

Moradores protestam na manhã desta sexta-feira, 3, em Pau da Lima. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o grupo segue pela rua principal do bairro. A manifestação afeta o trânsito em Pau da Lima e na Avenida Gal Costa. Não há informações sobre a motivação do protesto.

