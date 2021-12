Moradores protestam em dois pontos do Subúrbio

Moradores protestaram em dois pontos do Subúrbio nesta segunda-feira, 27. De acordo com agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), um grupo fechou o trânsito em uma localidade conhecida como Lagoa da Paixão, que dá acesso ao bairro de Fazenda Coutos. Eles reclamam de buraco na via e pedem iluminação e segurança para a região.

Já a outra manifestação foi realizada em uma área chamada de Boiadeiro. Eles bloquearam a via sentido Baixa do Fiscal. Neste protesto, os moradores reclamam que os ônibus não param nos pontos.

Por conta das manifestações, o trânsito ficou complicado na Avenida Suburbana e na Estrada do CIA, mas a situação já foi controlada.

adblock ativo