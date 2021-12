Moradores protestam após acidentes na Luís Eduardo

Moradores protestaram na Avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, após acontecerem dois acidentes no local. Na manhã desta segunda-feira, 16, uma mulher perdeu o controle do automóvel e caiu em uma ribanceira na região. O automóvel capotou e ficou com as rodas para cima.

A motorista, que não foi identificada, foi socorrida e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE).Na semana passada, outro veículo caiu na mesma ribanceira e ainda não tinha sido removido nesta segunda. Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas neste acidente.

Os manifestantes querem que a prefeitura coloque uma proteção no local para evitar novos acidentes. Eles colocaram objetos na via e queimaram pneus durante o protesto. Após negociação, o grupo deixou o local e liberou o trânsito.

adblock ativo