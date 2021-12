Moradores fazem manifestação e fecham avenida Suburbana

Moradores da região do subúrbio fazem uma manifestação na avenida Suburbana, nas proximidades do Parque São Bartolomeu, na manhã desta segunda-feira, 9, desde as 9h30.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os manifestantes fecharam as duas vias da avenida e, por conta disso, o trânsito está congestionado na região.

Ainda segundo o órgão, o motivo da manifestação seria por causa da liberação do principal suspeito da morte de uma jovem do bairro.

Uma viatura da Polícia Militar e outra da Transalvador estão no local acompanhando o protesto. No entanto, não há informações de quando os manifestantes vão liberar a pista. Eles pedem a presença da imprensa.

adblock ativo