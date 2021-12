Moradores elogiam duplicação da avenida Pinto de Aguiar

Próximo ao início de julho, prazo final para a entrega das obras de duplicação da avenida Pinto de Aguiar (que liga a orla à Av. Paralela), moradores, passageiros e motoristas dizem que o resultado visto até o momento é satisfatório. "Os transtornos para sair e chegar em casa, o lamaçal, tudo isso atrapalhou. Mas hoje há muitos moradores aqui no condomínio que estão reformando os apartamentos por conta da valorização dos imóveis", disse a professora Rosa Maria Lopes, 56 anos, moradora do Condomínio dos Contabilistas.



Falta ser concluído o trecho localizado em frente ao campus da Universidade Católica do Salvador (Ucsal), onde ainda ocorrem engarrafamentos por conta do trabalho dos operários na pista. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur), está mantido prazo de entrega das obras para o início de julho.



Custo



As obras, inicialmente orçadas em R$ 70 milhões, agora têm previsão de gastos de R$ 63 milhões. A estimativa inicial de entrega, quando houve o anúncio das obras em maio de 2013, era de um ano. Mas, em abril, o prazo foi estendido para julho.



"Sobre o orçamento, não tenho como avaliar, mas a obra é necessária por conta dos engarrafamentos que havia", opinou o estudante de direito Christoph Quadros, 19.



A estudante de ciências contábeis Marcela Tomoko, 22 anos, disse que os cidadãos deveriam acompanhar melhor a execução dessas obras. "Se uma obra dessa sai do prazo inicial previsto, é preciso saber o porquê".

