Moradores do bairro Santo Inácio bloqueiam vias

Moradores do bairro de Santo Inácio, localizado na periferia de Salvador, fazem um protesto na manhã desta segunda-feira (6). De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador), os manifestantes impedem a passagem dos motoristas à via principal do bairro.

Os moradores usam cartazes, queimam pneus e dizem estar indignados com a morte de um morador que, segundo eles, teria sido assassinado pela polícia.



Agentes de trânsito sugerem que os motoristas evitem a região e optem por seguir pelas Avenidas Gal Costa, Pau da Lima, Aliomar Baleeiro e BR-324.

Essa é a terceira vez que populares de Salvador e Região Metropolitana vão às ruas acusar a polícia por homicídios. No dia 30 de julho, moradores do bairro de Saramandaia bloquearam a região da Avenida ACM pedindo justiça pelas mortes dos jovens A.O.S, 14, e de Rafael Muniz Barreto, 21.

Neste domingo (5), cerca de 300 moradores impediram o acesso de carros a Arempebe e no sentido Salvador após um homem ser baleado na cabeça, no município de Portão, em Lauro de Freitas.

adblock ativo