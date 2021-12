Moradores bloqueiam via e complicam trânsito no São Caetano

Um protesto deixa o trânsito complicado na tarde desta segunda-feira, 15, no bairro de São Caetano, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os manifestantes bloquearam a avenida Nestor Duarte nos dois sentidos colocando fogo em objetos. A via é um dos acessos principais entre os bairros de São Caetano e Fazenda Grande do Retiro e o Largo do Tanque.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar as chamas. Ainda segundo a Stelecom, viaturas da 9ª CIPM/ Pirajá estão no local. A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) informou que o trânsito está congestionado nos dois sentidos da via. Não há informações sobre a motivação do protesto.

adblock ativo