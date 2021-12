Moradores bloqueiam trânsito na avenida São Rafael

Um grupo de moradores do condomínio Bosque Imperial, na avenida São Rafael, no bairro de São Marcos, realizou uma manifestação na manhã desta sexta-feira, 5, por conta da ocupação de integrantes do Movimento Sem Teto (MST) em um terreno anexo ao prédio desde quarta.

Esse foi segundo dia de protesto dos moradores, que bloquearam os dois sentidos da avenida, causando um grande congestionamento.

Os condôminos usaram faixas e cartazes e afirmaram que iriam encerrar o protesto apenas quando as famílias do MST fossem retiradas do conjunto, segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

No entanto, o ato, que reuniu e cerca de 100 pessoas e teve início por volta das 7h, foi encerrado às 10h, após policiais militares chegarem no local e negociarem com os manifestantes.

adblock ativo