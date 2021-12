Moradores bloqueiam dois sentidos da Avenida Suburbana

Um grupo de moradores do bairro do Lobato protesta na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), nesta segunda-feira, 11. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os manifestantes atearam fogo em objetos e fecharam a via nos dois sentidos. O protesto teve início por volta das 13h30 e viaturas da 14ª CIPM/Lobato estão no local.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) o trânsito está lento nos dois sentidos da avenida. Não há informações sobre o motivo do protesto.

adblock ativo