Micro-ônibus derruba semáforo e atinge peixaria na Suburbana

Um micro-ônibus da empresa Integra Plataforma chocou com um semáforo e atingiu uma peixaria na madrugada desta quarta-feira, 9, na avenida Afrânio Peixoto (Suburbana) em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 4h30, na altura do bairro São Bartolomeu. O motorista do veículo ficou ferido.



Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros ao condutor do veículo. Em seguida, o levou para um hospital não informado. O estado de saúde dele é desconhecido.



O semáforo ficou totalmente destruído. A Transalvador informou que irá regularizar a situação até o final do dia. Por volta das 7h10, a pista já estava liberada e o trânsito seguia tranquilo na região. As causas da colisão serão investigadas.





Trânsito



Encontram o trânsito lento, os motoristas que passam pela avenida Paralela, sentido Centro; avenida Garibaldi, nos dois sentidos; e avenida Adhemar de Barros, no sentido Garibaldi.

