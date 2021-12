Micaretão da Liberdade interdita rua neste domingo

Um trecho da rua Lima e Silva será interditado na tarde deste domingo, 9, às 14h, no bairro da Liberdade. De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a interdição será do Colégio Estadual Duque de Caxias até o Plano Inclinado e ocorre por conta de um micaretão, com trio elétrico. O órgão não soube informar quando a via será liberada.

adblock ativo