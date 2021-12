Metrô e ônibus operam em esquema especial para amistoso

A concessionária CCR Metrô e a Secretaria de Municipal de Mobilidade (Semob) divulgaram que vão atuar em esquema especial para atender os torcedores que irão ao jogo Vitória x Tianjin Quanjian na Arena Fonte Nova nesta terça-feira, 26.

As estações do metrô Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Bonocô, Acesso Norte, Retiro e Bom Juá funcionarão até mais tarde; até as 23h15. O sistema começou a cobrar passagem no valor de R$ 3,30 em janeiro.

Paa os usuários do coletivos, estarão disponíveis seis veículos extras da frota comum. Os ônibus reguladores terão itinerários distribuídos pelas três áreas da cidade (Orla, Centro e Subúrbio), de acordo com a demanda, saindo da Estação da Lapa entre às 20h e às 2h.

O amistoso internacional começa às 20h30.

