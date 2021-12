Metrô altera horário e segurança durante Olímpiada

O metrô de Salvador terá esquema especial durante as partidas de futebol dos Jogos Olímpicos que acontecem na capital baiana. A CCR Metrô Bahia terá operação especial da Linha 1 entre os dias 4 e 13 de agosto.

Com duas estações próximas à Arena Fonte Nova (Campo da Pólvora - a 400 metros e Brotas - a 700 metros), a concessionária programou a redução no intervalo entre trens, reforço na segurança, ampliação na quantidade de catracas de acesso, sinalização especial e atendimento bilíngue.

De acordo com a CCR, a depender do fluxo de passageiros o intervalo será reduzido para até dois minutos e meio. A orientação é que os cartões sejam comprados antecipadamente na bilheteria de uma das oito estações em operação ou nas máquinas de autoatendimento disponíveis na estação Lapa.

No dia do jogo Brasil x Dinamarca, na quarta-feira, 10, o funcionamento da estação Campo da Pólvora será estendido até 1h do dia 11. As demais estações, a partir da meia-noite, funcionarão somente para desembarque.

Ainda de acordo com a CCR, o número de catracas da estação Campo da Pólvora será ampliado permitindo um fluxo de pelo menos 18,2 mil passageiros/hora, quase o dobro do atual. O usuário também contará com sinalização especial, indicando como chegar até a Arena Fonte Nova, e atendimento bilíngue para esclarecer eventuais dúvidas.

Para quem for de carro, a concessionária indica que use a estação Acesso Norte, por conta da proximidade com o estacionamento do Shopping Bela Vista, que terá cartões do metrô disponíveis para venda. O shopping é ligado à estação por meio de uma passarela.

Segurança

O Metrô de Salvador terá segurança reforçada, com aumento de 40% na quantidade de postos e uso do Centro de Controle Operacional de Acesso Norte exclusivamente para o monitoramento das mais de 800 câmeras que captam imagens das oito estações da Linha 1 e arredores.

Além disso, a CCR informa que os 300 Agentes de Atendimento e Segurança receberam treinamento específico para o período, realizando Estágio Preparatório de Ameaça Terrorista, e capacitação em Sistema de Comando de Incidente, por exemplo.

