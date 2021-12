Mercado chega e tráfego piora na BA-099

Desde a inauguração da franquia de supermercados Assaí Atacadista, na última quarta-feira, 31, a Estrada do Coco, em Lauro de Freitas (Grande Salvador), tem sofrido com longos congestionamentos na região de entorno ao estabelecimento.

O empresário Otávio Lima, 42, que mora nas proximidades do atacadista, reclama do transtorno causado pelo engarrafamento. "Essa região já costuma travar, mas agora está um caos. O mercado abriu, mas eles não possuem nenhum planejamento para os clientes, e isso está afetando a rotina de nós que moramos aqui e temos essa única via para transitar", criticou.

Por meio de nota, a prefeitura de Lauro de Freitas informa que tem viabilizado medidas, juntamente com o Assaí Atacadista, a fim de minimizar os incômodos causados no trânsito da Estrada do Coco.

Ainda conforme a nota: "Os representantes do empreendimento estiveram reunidos com técnicos da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop) para otimizar as ações. A prefeitura destaca que já tinha promovido o alargamento do trecho, no perímetro próximo ao estabelecimento".

A rede de supermercados esclareceu, mediante assessoria, que a inauguração da unidade gerou grande movimento e que, por conta disso, a empresa tem trabalhado para minimizar os impactos no trânsito.

"A loja lamenta qualquer transtorno causado à população e enfatiza que está mantendo uma equipe contratada para ajudar na organização do trânsito", informou.

A equipe de reportagem de A TARDE esteve na região, na tarde desta sexta, 2, e não registrou retenção no trânsito. Os horários críticos são na parte da manhã.

Preços

Para a clientela, a espera parece valer a pena. "Compro em quantidade e a diferença no preço foi bacana. É um mercado mais perto de casa, o trânsito compensa", diz a vendedora Vera Souza, 29.

Já a secretária Carla Santos, 34, argumenta que ficou "presa" por mais de uma hora no trânsito no dia da inauguração e nesta sexta foi conferir. "Acho que a espera é válida para quem é comerciante e compra no atacado. Para quem compra no varejo, a diferença não compensa o aborrecimento".

adblock ativo