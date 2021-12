Membros dos Sem Teto cobraram verbas ao governo baiano

Um grupo de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) fez um protesto na tarde desta segunda-feira, 25, em frente à Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Foram cerca de 50 pessoas e a manifestação não atrapalhou o trânsito na Avenida Paralela, por onde passou desde a Estrada Velha do Aeroporto. Viaturas da Polícia Militar escoltaram o grupo para que não houvesse problemas.

O grupo do MTST reivindica ao Governo do Estado a liberação de verbas para o 'Programa Minha Casa, Minha Vida' construir habitações em Salvador. O grupo ocupa um terreno vazio na Estrada Velha do Aeroporto, em Canabrava, para onde pedem as obras.

Mais cedo, uma outra manifestação, deixou o trânsito lento na Estrada das Barreiras, em direção ao bairro de Tancredo Neves. Segundo a Transalvador, se tratavam de funcionários da Fundação José Silveira, que prestam serviço à Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac), pedindo reajuste salarial e melhores condições de trabalho.

De acordo com a superintendência, a manifestação já acabou e o trânsito voltou ao normal.

O trânsito está lento ainda na Avenida ACM, sentido Shopping da Bahia, na altura do Corpo dos Bombeiros. O balanço do dia até agora é de cinco acidentes com quatro feridos, nenhum grave.

