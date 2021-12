Marcha das Mulheres Negras congestiona trânsito no Campo Grande

O trânsito na região do Campo Grande, Centro de Salvador, segue congestionado na tarde desta quarta-feira, 14, por conta da Marcha das Mulheres Negras do 13º Fórum Social Mundial.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que as vias no Campo Grande e na Barra estão parcialmente interditadas.

Além do Campo Grande, a Barra e a avenida Garibaldi também estão com tráfego lento. Ainda segundo o órgão, a previsão é que o fluxo de veículos normalize apenas durante a noite.

