Mapa mostra como serão mudanças no trânsito do Centro

Quem for passar pela Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador, a partir da 0h deste sábado, 27, encontrará mudanças no trânsito em toda a região. As intervenções feitas pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) fazem parte do pacote de medidas anunciadas pelo prefeito ACM Neto no dia 29 de maio para melhorar o trânsito nos pontos mais críticos da cidade.

Na Rua Chile, o sentido será invertido entre a Rua Padre Vieira e a Praça Municipal. Quem sair da Piedade com destino ao Pelourinho, por exemplo, vai ter que mudar o trajeto a partir da Praça Castro Alves. O retorno vai ser pela Rua da Ajuda.

Outros locais que terão o sentido invertido são Rua da Misericórdia, Praça da Sé, Praça Municipal, Rua do Saldanha (trecho compreendido entre Largo do Terreiro de Jesus e a Rua Guedes de Brito), Rua Guedes de Brito (trecho compreendido entre a Rua do Saldanha e a Rua José Gonçalves) e as ruas José Gonçalves, da Ajuda e Padre Vieira (trecho compreendido entre a Rua da Ajuda e a Rua Chile).

Para viabilizar as mudanças, Transalvador informou que já instalou um conjunto de semáforos e implantou a sinalização (horizontal e vertical). O órgão também modificou pontos de ônibus localizados na Rua Chile, incluindo o final de linha, para disciplinar o trânsito na região.

De acordo com o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, essa medida será monitorada pelos agentes do órgão, que desde a madrugada começam a orientar os motoristas.

Confiras as mudanças no mapa abaixo:

