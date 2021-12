Manifestantes chegam ao CAB e liberam trânsito na Paralela

Um grupo de aproximadamente 70 pessoas protesta na manhã desta quinta-feira, 26, na sede da governadoria no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Antes o grupo caminhou pela avenida Paralela, congestionando o trânsito na via no sentido aeroporto. Com a chegada do grupo ao CAB, o tráfego foi normalizado na Paralela, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Os manifestantes protestam por conta de um concurso público promovido pelo governo estadual, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom). Militares da 82ª Companhia Independente da PM acompanham a ação.

