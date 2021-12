Manifestantes bloqueiam dois sentidos da avenida Dorival Caymmi

Um grupo bloqueou, na tarde desta sexta-feira, 7, as duas vias da avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o ato deixou o trânsito na região congestionado no sentido São Cristóvão até o mercado Bompreço, e no sentido Orla, o congestionamento permaneceu até a região do Complexo Viário.

Os manifestantes já deixaram o local, e o trânsito flui normalmente.

Não há informações sobre a motivação do protesto.

Manifestação na Av. Dorival Caymmi, sentido Paralela, bloqueia via e congestiona tráfego. pic.twitter.com/WhgOaW0XNl — Transalvador (@Transalvador1) July 7, 2017

