Manifestantes bloqueiam avenida Barros Reis

Um grupo de manifestantes fechou na manhã desta terça-feira, 9, a avenida Barros Reis, no sentido Rótula do Abacaxi.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o protesto começou por volta de 9h40, na altura do supermercado Atacadão. Os participantes atearam fogo em pneus e pedaços de madeira, impedindo a passagem dos motoristas.

Viaturas da Polícia Militar e dos Bombeiros foram enviadas ao local para conter as chamas e negociar a retirada do bloqueio. Um equipe da Transalvador também está no local para regularizar o trânsito, que está congestionado no sentido Rótula do Abacaxi. No sentido inverso, por conta da curiosidade dos motoristas, o tráfego também segue lento.

