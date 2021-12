Manifestações complicaram o trânsito na manhã desta terça

Duas manifestações que aconteceram na manhã desta terça-feira, 31, nos bairros do Campo Grande e Iguatemi deixaram o trânsito lento em diversos pontos da cidade. No Campo Grande, o protesto foi realizado por servidores públicos federais, que reivindicavam melhorias trabalhistas e alertavam a população para a greve da categoria. De acordo com manifestantes federais, o Ato "Negocia Dilma" pretendia cobrar do governo uma posição imediata em relação à pauta de reivindicação dos servidores federais, em greve há quase 50 dias. São 350 mil servidores parados em todo o país.

Com cartazes, faixas e apitos, participam da manifestação servidores federais das mais variadas esferas, entre eles, os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e professores da instituição que também estão em greve por reposição salarial. Os manifestantes do Instituto Federal da Bahia (Ifba) se organizam para acampar na Reitoria do Ifba, localizado no Canela, ainda nesta terça.

De acordo com informações da a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o trânsito ficou lento no local até por volta de 12h30, quando a manifestalçao terminou. Às 13h30, o trânsito ainda era intenso no local, mas por conta do grande fluxo de veículos que trafegam pela região.



Já no bairro do Iguatemi, a retenção do tráfego foi causada por causa de uma manifestação, embaixo da passarela do Detran, dos moradores do bairro de Saramandaia.

Ainda segundo a Transalvador, a manifestação já terminou, mas o motorista que trafega pela região do Iguatemi, ACM, Rótula do Abacaxi, Bonocô e Paralela, sentido Centro ainda encontra pontos de lentidão. O trânsito também é lento na Av. Octávio Mangabeira, a orla, e na saída do bairro de águas Claras, onde uma obra de recapeamento interdita uma das vias.

