Manifestação trava trânsito na Avenida San Martin

Os moradores da Avenida San Martin protestam nesta quarta-feira, 31, na região. Eles fecharam a via nos sentidos Largo do Tanque e Retiro. Eles reclamam de uma faixa de pedestre que está apagada na avenida. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o tráfego está complicado na localidade.

