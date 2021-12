Manifestação na Barra deixa trânsito lento neste domingo

A manifestação contra o governo de Dilma Rousseff, na Barra, gera complicações no trânsito na manhã deste domingo, 15. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estão no local e fizeram um desvio no trânsito por conta do protesto. Quem passa de carro no local deve seguir pelo Morro do Gato. O local segue congestionado.

