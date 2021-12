Manifestação deixou trânsito lento na Avenida ACM

Ex-funcionários do Detran realizaram um protesto na manhã desta sexta-feira, 21, na Avenida Antônio Carlos Magalhães em frente ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Por conta da manifestação, o congestionamento chegou na Avenida Paralela.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), os manifestantes estavam ocupando duas vias, sentido Rótula do Abacaxi.

Ainda segundo com o orgão, uma viatura da polícia e agentes de trânsito estavam no local. O corpo de Bombeiros também foi acionado para apagar fogo de objetos queimados pelos manifestantes.

