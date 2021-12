Manifestação deixa trânsito parado na ACM

Protesto de moradores deixa trânsito interditado na avenida Antônio Carlos Magalhães, sentido Lucaia na manhã desta sexta-feira, 21, conforme informado pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Ainda não há informações sobre o motivo da manifestação, que começou por volta das 8h30.

Viaturas do órgão de trânsito e da Polícia Militar estão no local, a fim de negociar a liberação da via.

adblock ativo