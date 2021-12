Manifestação deixa trânsito lento na avenida Bonocô

Um protesto de populares deixou o trânsito lento no fim da tarde desta quarta-feira, 11, na avenida Bonocô, sentido BR-324, em Salvador. As informações são da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

De acordo com a Transalvador, a manifestação começou por volta das 18h30, próximo da entrada do bairro de Brotas. Cerca de 20 pessoas participam do ato.

Equipes do órgão do trânsito e da Polícia Militar (PM-BA) estão no local e acompanham o movimento que é pacífico. Ainda não há informações sobre a motivação do protesto.

