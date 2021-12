Manifestação deixa trânsito complicado no Itaigara

Um grupo protesta em frente ao prédio da Petrobras, na avenida ACM, no Itaigara na manhã desta sexta-feira, 4. A manifestação deixa o trânsito congestionado, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Trânsalvador).

De acordo com o órgão, o engarrafamento já atinge a avenida Juracy Magalhães. As causas do protesto ainda são desconhecidas.

