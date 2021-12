Manifestação de alunos congestiona trânsito no Rio Vermelho

Uma manifestação de estudantes do Colégio Estadual Manoel Devoto, no Rio Vermelho, deixou o trânsito congestionado na rua Oswaldo Cruz, na manhã desta quarta-feira, 6.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o protesto começou por volta das 8h10. Ainda de acordo com órgão municipal, os manifestantes estavam agrupados próximo ao Bompreço, sentido Ondina.

Mesmo com o término da manifestação, por volta das 9h40, o congestionamento continuava a afetar o trânsito na região da avenida Manoel Dias, na Pituba. O fluxo só foi normalizado por volta das 10h50.

Segundo informações da Associação de Grêmios e Estudantes de Salvador (Ages Salvador), que participou do protesto, a mobilização é "em defesa dos terceirizados, pelo pagamento de seus salários e contra a suas demissões, contra a demissão dos vigilantes e pelo retorno das aulas". O grupo também informou que a unidade de ensino foi "ocupada".

SEC

Após o recesso junino, as aulas da rede estadual de ensino deveriam ter iniciado na última segunda-feira, 4, porém não foi o que ocorreu. Devido à demissão de funcionários das áreas de limpeza e segurança, muitas unidades escolares continuam com as portas fechadas.

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) informou que está acompanhando a situação e trabalhando para que as atividades sejam normalizadas na unidade ainda hoje.

Ainda segundo a secretaria, os contratos com as empresas que prestavam estes serviços chegaram ao fim na semana passada e não estavam em conformidade com a Lei Anticalote.

Outros congestionamentos

A Transalvador informou também que o tráfego de veículos está lento na avenida Paralela, sentido Centro, e na Avenida ACM, próximo à região do Shopping da Bahia. Até as 7h da manhã desta quarta, foi registrado um acidente com um ferido na capital baiana.

adblock ativo