Manifestação congestiona trânsito na avenida Vasco da Gama

Uma manifestação travou o trânsito nas proximidades do Viaduto Juscelino Kubitschek, na avenida Vasco da Gama, sentido Centro, na tarde desta terça-feira, 17. O motivo do protesto seria um esgoto a céu aberto que tem gerado mau cheiro na avenida.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a situação chegou a refletir na saída da avenida General Graça Lessa, no Ogunjá.

Ainda conforme a Transalvador, por volta das 15h50 o protesto foi encerrado e o tráfego voltou a fluir na região.

adblock ativo