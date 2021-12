Manifestação bloqueia os dois sentidos da CIA- Aeroporto

Uma manifestação fechou os dois sentidos da BA-526, conhecida como CIA-Aeroporto, no início da manhã desta segunda-feira, 18.

De acordo com a polícia, o protesto ocorreu no km-18 da rodovia e começou por volta das 6h. O ato durou cerca de 1h30.

Os manifestantes usaram objetos para fechar um sentido da via, enquanto no outro um ônibus foi atravessado para impedir o tráfego. Conforme a polícia, o grupo protestou contra a prisão de um homem. Ele foi detido e apresentado na 12ª Delegacia Territorial de Itapuã com drogas após uma operação realizada no último sábado, 16.

Policiais foram encaminhados ao local e, após a negociação, os manifestantes liberaram o local.

