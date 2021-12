Manifestação bloqueia o trânsito em Paripe

Uma manifestação, que está sendo realizada na manhã desta sexta-feira, 24, no bairro de Paripe, bloqueia o trânsito na região.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), os moradores do bairro fecharam a Av. Afrânio Peixoto e estão queimando pneus e pedaços de madeira na via. Ainda não há informações sobre a causa do protesto. Uma viatura da polícia já foi encaminhada ao local para tentar liberar o local. Ainda segundo a Transalvador, a chuva forte que atinge o local nesta manhã já dispersa parte dos moradores.

Por conta do protesto, o trânsito já está lento na região do Largo do Tanque e do bairro do Uruguai. Demais vias da cidade seguem com fluxo intenso por conta do horário de pico.

Nas últimas 24h a Transalvador registrou 7 acidentes com 8 feridos na capital baiana.

adblock ativo