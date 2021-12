Manifestação bloqueia BR-116 e gera congestionamento

Uma manifestação bloqueou os dois sentidos da BR-116 no km 464, no povoado de São Caetano em Santo Estevão (145 km de Salvador), gerando cerca de 2km de congestionamento nesta quinta-feira, 31. Moradores locais reinvidicavam à Embasa o reabastecimento de água na região.

O protesto, que começou por volta das 10h, acabou em cerca de meia hora, depois que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) conversou com os populares. A via foi totalmente liberada e o tráfego começou a fluir com lentidão, segundo a Via Bahia, concessionária responsável pela rodovia.

A embasa informou que não tem conhecimento da falta de água, mas vai apurar a causa para dar um parecer. Porém, a empresa informou que o motivo pode ser o baixo volume de água na barragem que abastece a região. Com pouca reserva, a adutora local está abastecendo em dias alternados.

adblock ativo