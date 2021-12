Mais de 20 mil condutores baianos podem perder CNH

Mais de 20 mil condutores que estão irregulares, podem ter ser a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. A lista oficial foi publicada pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) em um caderno especial do Diário Oficial da Bahia, na quinta-feira, 10.

Segundo o órgão, a notificação por lista foi realizada após terem sido depois esgotadas todas as outras tentativas de ciência via remessa postal. Para regularizar a situação no Detran, o motorista poderá interpor defesa (escrita, datada e assinada, acompanhada de cópia de identificação civil contendo a assinatura) perante CAPH-Detran/BA, até o dia 31 deste ês.

A defesa pode ser realizada de duas maneiras: via postal ou presencial. Quem preferir postar, deve enviá-la pelos Correios para a sede do órgão, localizada na Avenida ACM, 7744, em Pernambués, no CEP. 41.100-140.

Se o condutor optar por entregar a defesa presencialmente, ele deverá se dirigir ao Protocolo Geral do Detran, que funciona nos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) de todo o estado.

Caso a defesa não seja apresentada até o final do prazo, o processo será julgado com os efeitos da revelia.

Confira aqui se o seu nome está entre os 20 mil condutores listados na ação.

