Magalhães Neto terá ciclovia aos domingos e feriados

A avenida Professor Magalhães Neto, na Pituba, será interditada em seus extremos, aos domingos e feriados, a partir de amanhã (dia 11). O objetivo é viabilizar atividades ciclísticas no local.

Segundo a Transalvador, veículos vindos do Costa Azul podem trafegar pela Magalhães Neto entre o supermercado G Barbosa e o Stiep. Já quem vem pela avenida Tancredo Neves para a orla, pode seguir pela via marginal, na altura do Hospital da Bahia.

