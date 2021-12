Magalhães Neto é interditada para obras em passarela

A avenida Magalhães Neto será interditado a partir das 23h desta sexta-feira, 11, até às 6h do sábado, 12. O trecho fechado será entre o último retorno e o Edifício TK Tower, para a colocação da treliça que vai ampliar a extensão da passarela que existe na região, informou a prefeitura.

No sentido orla, a via estará aberta normalmente. No sentido oposto, em função do trecho interditado, os motoristas devem optar pelo Costa Azul.

A ampliação da estrutura integra o Programa de Recuperação de Passarelas promovida pela Prefeitura e garantiu 109 metros a mais ao equipamento, que passou de 318 para 427. A intervenção custou cerca de R$ 1,2 milhão, contando com a recuperação dos pisos, estruturas metálicas, iluminação, rede sem fio e câmeras de videomonitoramento.

