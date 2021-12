Lombada eletrônica é implementada na avenida Octávio Mangabeira

Passa a funcionar a partir desta quinta-feira, 28, a lombada eletrônica, localizada no trecho entre as praças Wilson Lins e a Nossa Senhora da Luz, na avenida Octávio Mangabeira. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a inserção do redutor eletrônico de velocidade ocorreu por conta da integração das praças, onde ocorre fluxo de pedestres com frequência.

Neste trecho a velocidade máxima permitida será de 40 km/h e para alertar os condutores, serão instaladas placas a cerca de 500 metros antes da lombada: a primeira informa a velocidade de 50 km/h e mas perto do redutor de velocidades, a cerca de 300 metros, as placas de 40 km/h. Após esse trecho, a velocidade máxima na Octávio Mangabeira é de 70 km/h.

A partir de agora Salvador passa a contar com seis lombadas eletrônicas. Nesses equipamentos possuem displays informando a velocidade do veículo que passa por cada faixa. Caso o veículo esteja com velocidade abaixo do solicitado, o número estará na cor verde, porém, se for ultrapassada, o letreiro irá informar na cor vermelha e o motorista será notificado.

O redutor eletrônico de velocidade passou por aferição pelo Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro).

