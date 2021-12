Litoral norte: acidentes matam dois e deixam quatro feridos

Neste feriado prolongado, de 6 a 8 de dezembro, dois acidentes fizeram mortos e feridos, no período de 32 horas, em uma das curvas da via que liga Praia do Forte, no litoral de Mata de São João (Grande Salvador), à Estrada do Coco.

Na madrugada de sábado, 6, para domingo, 7, um Ford Courier, com cinco pessoas (todas acomodadas nos bancos da frente da picape) colidiu com um Kia Sorento. O acidente matou a jovem Priscila Santos, 19 anos, deixando quatro feridos, de acordo com a 53ª Companhia Independente de Polícia Militar (53 CIPM - Mata de São João).

Exatamente no mesmo trecho, um Renault Clio bateu em um ônibus que transportava funcionários de um hotel da região, por volta do meio-dia desta segunda-feira, 8.

O acidente resultou na morte de Diego Brito da Silva de Santana, 25, que ficou preso nas ferragens. Débora Silva Cavalcanti, 27, ficou gravemente ferida e foi encaminhada para o Hospital do Subúrbio, em Salvador.

Segundo a polícia, havia latas de bebidas alcoólicas no automóvel.

Imprudência

Morador de Praia do Forte há 15 anos, o mototaxista Antônio Carlos Cândido afirma que no verão é comum ver jovens transitando alcoolizados pelas praias da região.

"As pessoas têm mania de juntar bebida e volante. Esse mau hábito aumenta no final do ano, devido às festas e às férias. É preciso ter cuidado, pois essa imprudência pode custar caro", opina Antônio.

Atropelamento

Também no início da tarde desta segunda, outro acidente, desta vez na Estrada do Coco (BA-099), deixou feridos e complicou o trânsito na rodovia estadual.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop) de Lauro de Freitas (Grande Salvador) informou que um veículo ultrapassou o sinal vermelho, localizado em frente à Mega Insinuante, por volta das 12h, e atropelou quatro pessoas.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital do Subúrbio e para o Hospital Menandro de Farias, na própria rodovia, com ferimentos considerados leves.

O saldo preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontava que, neste feriado prolongado, aconteceram 107 acidentes, com sete mortos e 61 feridos.

